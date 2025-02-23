Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyelerinin katıldığı parti genel merkezindeki toplantı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

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İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanımızın özellikle bugün yaptığı konuşmada insanlık ittifakı konusunda verdiği mesajlar son derece stratejiktir. Yapısal reformlar, Türk siyasetini devlet hayatımızı daha ileri taşıyacaktır. MKYK toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Bütün bu süreç boyunca emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Büyük bir irade ortaya koydular. Ortaya çıkan tablo bir kez daha gösterdi ki AK Parti, en büyük gücünü milletimizden almaktadır. Cumhurbaşkanımızın illeri sırada bütün yolları salonları dolduran vatandaşlarımızı şükranlarımızı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın gücünü de gittiğimiz her yerde gördük Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

AK PARTİ MYK BELLİ OLDU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni MYK'yı açıkladı. Buna göre, AKP MYK Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Sekreter Eyüp Kadir İnal, Parti Sözcüsü Ömer Çelik Siyasi İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medya Başkanı Muhammed Faruk Acar, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Sivil Toplum Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Mali İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, Çevre Şehircilik Başkanı Sevilay Tuncel, Bilim Teknoloji Başkanı Ömer İleri, Arge Başkanı Mustafa Şen, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi oldu.