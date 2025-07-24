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        Haberler Gündem Minguzzi cinayetinde sıcak gelişme

        Minguzzi cinayetinde sıcak gelişme

        Minguzzi cinayetinde ortaya çıkan kamera kayıtları sonrası tutuklanan 2 şüpheliye açılan dava kabul edildi. 4 sanık 2 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya paylaşımında "Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın canice katledilmesine dair maddi gerçeğin ortaya çıkması ve bütün faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için tüm tehdit ve baskılara rağmen sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 19:00 Güncelleme: 24.07.2025 - 20:19
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        Minguzzi cinayetinde sıcak gelişme
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        Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görülen 2 sanıklı ana dava doyası ile sonradan tutuklanarak haklarında iddianame hazırlanan 2 sanığın dosyası birleştirildi.

        Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ile B.B'nin yargılandığı ana dava dosyasıyla, olay günü bu kişilerin yanında oldukları belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan birleştirilme talepli hazırlanan iddianameyi kabul etti.

        Dosyaların birleşmesiyle davada yargılanan sanık sayısı 4'e yükseldi.

        Duruşma 2 Ekim'de görülecek.

        AV. EPÖZDEMİR: HUKUKİ MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

        Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Minguzzi Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, şu değerlendirmede bulundu:

        Müvekkilerin biricik evladı Mattia Ahmet Minguzzi'nin 24.01.2025 tarihinde katledilmesine ilişkin talebimiz üzerine dosya kapsamına dahil olan olay yerine ilişkin kamera kayıtlarının dökümüne dair bilirkişi raporu ve dosyaya celp edilen kamera kayıtları uyarınca failler B.B ve U. B’nin ilk tartışmadan olayın bitimine ve hatta metrobüse ve geri dönüşe kadar olayın öncesi ve sonrasındaki tüm aşamalarda yalnız olmadığı, sanıkların yanlarında M.A.D ve A.Ö’nün de bulunduğu, fiil üzerinde ortak hakimiyet kurdukları, hatta sanıklarla Ahmet Minguzzi’nin ilk karşılaştıkları saat olan 08:14'ten 3 dakika önce saat 08:11'de cinayette kullanılan bıçağın pazardaki bir tezgahtan evladımızı bıçaklayan fail B.B ile birlikte, M. A. D tarafından alındığı tarafımızca tespit edilmiş ve yine tarafımızca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına 1 Mayıs 2025 tarihinde M.A.D ve A. Ö hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Akabinde başvurumuz üzerine 07.05.2025’te M.A.D ve A. Ö yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı. M.A.D ve A.Ö hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma 11.07.2025 itibariyle tamamlandı ve Başsavcılık her iki şüpheli hakkında “Çocuğun kasten öldürülmesine iştirak suçunu” (TCK madde 82/1-e, madde 39) işlediklerinden bahisle cezalandırılmaları amacıyla iddianame düzenleyerek B.D ile U. B hakkında İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesinde devam olunan yargılama ile fiili ve hukuki bağlantı olduğundan birleştirme talep etti. Bugün itibariyle iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş olup; hukuki ve fiili irtibat nedeniyle yargılamaya İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 2025/142 Esas sayılı dosyası üzerinden devam olunacaktır. Ayrıca mahkeme sanıklar M.A.D ve A.Ö’nün tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına ve 02.10.2025’te gerçekleşecek duruşmada mevcutlu olarak hazır edilmelerine karar vermiştir. Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın canice katledilmesine dair maddi gerçeğin ortaya çıkması ve bütün faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için tüm tehdit ve baskılara rağmen sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

        İDDİANAMEDEN

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        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.

        B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.

        İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

        Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor.

        İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

        Öte yandan, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü B.B. ve U.B. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle birleştirilme talepli iddianame hazırlanmıştı.

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