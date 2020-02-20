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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı bir TV Programında açıklamalarda bulundu.

"ABD'den Patriot desteği olabilir" diyen Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle

Daha önce yapıldığı şekliyle hava savunma bataryalarını bize gönderdiler. Ülkemize karşı hem hava füze tehdidi hem de bazı yaşanmış olaylar var. Bu manada Patriot desteği olabilir. NATO Genel Sekreteri'nin konuyla ilgili açıklamaları var. Onların da teşvikleri, planları önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir. 2011'de bu hadiseler ortaya çıkınca Hollanda, Almanya, İtalya Patriot bataryaları getirdi. Şu anda İspanya Patriot bataryası ile desteğini devam ettiriyor.

"BİZ F-35'İN MÜŞTERİSİ DEĞİL ORTAĞIYIZ"

Eğer S-400 kurulursa F-35 yazılımları, kodları çözülür deniliyor. F-35 kullanıcısı olarak bizim için de önemli bu. O zaman birlikte çözüm bulalım diyoruz. Biz F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz ki. 1.4 milyar dolar para ödedik ortak olarak.

S-400'LERDE SON DURUM

"Biz ilkeli kurallara bağlı, oyunu kurallarına göre oynuyoruz. Birçok yer 'alamazsınız, getiremezsiniz' gibi konuşmalar yaptı. Cumhurbaşkanımız gerekli cevapları verdi ve S-400'ü getirdik. S-400'ler faaliyete geçecek, kimsenin şüphesi olmasın. Nisan gibi çalışmalar başlayacak."