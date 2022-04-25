Metrobüste kadına şok eden sözler!

DHA

İstanbul'da, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Güzelyurt Metrobüs Durağı'nda insanın kanını donduran bir olay yaşandı.

YER VERME TARTIŞMASIYLA BAŞLADI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre erkek bir yolcu, kadın yolcu ile yer verme nedeni ile tartışmaya başladı. Tartışma iki tarafın da birbirine bağırması ile bir süre devam etti.

"BEN KAFA KOPARTMAKTAN YATTIM"

Erkek yolcu tartıştığı kadına, "Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" dedi. Kadının, "Koparamazsın" şeklinde cevap vermesi üzerine tehditlerine devam eden yolcu, "Koparırım. Sen kafanı yorma. Ben kafa kopartmaktan yattım.

"PANDEMİ NEDENİYLE ÇIKTIM"

Ben 8 senedir mahkumum. Pandemi nedeniyle çıktım" dedi. Tartışmanın uzaması nedeniyle metrobüsteki yolcular araya girdi.

KADINA TEHDİTLER SAVURDU

Kadına tehditler savuran yolcu ise metrobüsten inerek yoluna devam etti. İki tarafın da polise giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar ise metrobüsteki başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.