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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Sıcaklıklar artmaya devam ediyor - 14 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Sıcaklıklar artmaya devam ediyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Marmara'da lodos etkisini sürdürecek. Doğu bölgelerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 07:31 Güncelleme: 14.03.2025 - 07:31
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        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 24°

        Ankara

        Güneşli 25°

        İzmir

        Güneşli 27°

        Antalya

        Güneşli 27°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 23°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 26°

        Adana

        Parçalı bulutlu 30°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 23°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 23°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 10°

        Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara'nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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