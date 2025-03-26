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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Toz taşınımı ve yağmur var - 26 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Toz taşınımı ve yağmur var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Rize, Bayburt, Artvin ve Kars çevrelerinde yağmur beklenirken, diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Doğuda sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Trakya'da toz taşınımı etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 07:25 Güncelleme: 26.03.2025 - 07:25
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        Toz taşınımı ve yağmur var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Kuzeybatı kesimlerde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Bulutlu 22°

        Ankara

        Bulutlu 22°

        İzmir

        Bulutlu 24°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 24°

        Trabzon

        Bulutlu 17°

        Bursa

        Bulutlu 23°

        Adana

        Parçalı bulutlu 28°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 24°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 26°

        Ağrı

        Bulutlu 14°

        Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3-6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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