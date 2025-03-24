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        Haberler Gündem Güncel Mecidiyeköy'de restorana silahlı saldırı | Son dakika haberleri

        Mecidiyeköy'de restorana silahlı saldırı

        Mecidiyeköy'de bir restorana kimliği belirsiz saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 20:18 Güncelleme: 24.03.2025 - 21:32
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        Mecidiyeköy'de restorana silahlı saldırı
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        Mecidiyeköy'de bir restoranda yemek yiyen kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya başka bir kişi silahla karşılık verince, çatışma çıktı. Olayda 1’i ağır 2 kişi silahla yaralandı. Restoranın kırılan camları ise bir çocuğun yarakanmasına sebep oldu. Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay saat 19.05 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranda yemek bekleyen ismi öğrenilemeyen bir müşteri, sokaktan geçen başka bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya, başka bir kişi de silahla karşılık verince çatışma çıktı. Olayda, restoranda bulunan 2 kişi silahla yaralanırken, restoranın kırılan camları da 1 çocuğun yaralanmasına sebep oldu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, restoran ve çevresinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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