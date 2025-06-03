Mayıs enflasyonu açıklandı

TÜİK mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre mayısta tüketici fiyatları yıllık yüzde 35.41, aylık olarak ise yüzde 1.53 yükseldi.

12 aylık ortalama ise yüzde 45.80 olarak hesaplandı. Böylece yıllık enflasyonda 12 ay üst üste düşüş kaydedildi. Yılık enflasyon Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 2.1, yıllık enflasyonun ise yüzde 36.2 gelmesi yönündeydi.

Nisanda aylık enflasyon yüzde 3, yıllık enflasyon ise yüzde 37.86 olarak açıklanmıştı.

Mayısta en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32.87 artış, ulaştırmada yüzde 24.59 artış ve konutta yüzde 67.43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların manşet enflasyona olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8.25, ulaştırmada yüzde 4.07 ve konutta yüzde 9.34 olarak hesaplandı.

Aylık değişimlere bakıldığında ise; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.71 azalış, ulaştırmada yüzde 2.66 artış ve konutta yüzde 2.99 artış yaşandı. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0.18, ulaştırmada yüzde 0.40 ve konutta yüzde 0.48 oldu.

ZAM ŞAMPİYONU POSTA HİZMETLERİ

Mayıs ayında nisana göre fiyatı en çok artan temel başlık yüzde 14.29 ile posta hizmetleri oldu. Bunu yüzde 11.52 ile çocuk giyim takip etti.