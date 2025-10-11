Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Macron Mısır'a gidecek | Dış Haberler

        Macron Mısır'a gidecek

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 13 Ekim'de Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin olarak Mısır'ı ziyaret edeceği bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.10.2025 - 18:24 Güncelleme: 11.10.2025 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Macron Mısır'a gidecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 13 Ekim'de Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin olarak Mısır'ı ziyaret edeceği bildirildi.

        Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Macron; ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen Gazze planına dair görüşmelere katılacak.

        Mısır'da Gazze ile ilgili liderler zirvesi yapılacak.

        ABD'Lİ VE MISIRLI BAKANLAR ZİRVEYİ GÖRÜŞTÜ

        Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Şarm eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek Gazze konulu zirveye ilişkin düzenlemeleri ele aldı.

        Mısır Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamaya göre Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi eş başkanlığında gerçekleştirilecek zirveye dair ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü.

        REKLAM

        Bölgedeki durum, Filistin meselesine ilişkin olumlu gelişmeler ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sona erdirme çabalarının ele alındığı görüşmede, Gazze Şeridi’ndeki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanmasına dair düzenlemeler de masaya yatırıldı.

        Bakanlar ayrıca Sisi ve Trump'ın eş başkanlığında gerçekleştirilecek Gazze konulu Şarm eş-Şeyh Zirvesi'nin uluslararası katılım dahil olmak üzere düzenlemelerinin ayrıntılarını "kapsamlı" şekilde görüştü.

        ABD merkezli "Axios" haber sitesine göre Trump, gelecek hafta Mısır'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Gazze konulu uluslararası zirveye katılacak.

        Trump, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas’ın ateşkes ve esir değişimi planının ilk aşaması üzerinde anlaştığını duyurmuştu.

        Bu anlaşma, Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde, Türkiye, Mısır ve Katar’ın katılımıyla, ABD’nin gözetiminde 4 gün süren dolaylı müzakerelerin ardından sağlanmıştı.

        İsrail hükümeti, Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını onaylamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        Habertürk Anasayfa