Avrupa'dan futbola dönüş haberleri bir bir geliyor... İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'nın 8 Haziran'da başlamasına onay verdi. La Liga yönetimin yapacağı son toplantının ardından takvim belli olacak.

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