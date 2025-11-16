Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kocaeli'de arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de, 30 yaşındaki eski eşi M.K.'yi darp edip yaralayan Buran Ergün, daha sonra da ilişkisi olduğunu iddia ettiği 36 yaşındaki arkadaşı Ercan Kavşut'u caddede aracında bıçaklayarak öldürdü. Ergün tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 11:41 Güncelleme: 16.11.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 30 yaşındaki eski eşi M.K.’yi darp edip yaraladıktan sonra ilişkisi olduğunu iddia ettiği 36 yaşındaki arkadaşı Ercan Kavşut’u caddede aracında bıçaklayarak öldüren 34 yaşındaki Burak Ergün tutuklandı.

        ÖNCE EŞİNİ SONRA ARKADAŞINI BIÇAKLADI

        DHA'nın haberine göre olay; 13 Kasım’da saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesinde meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışan Burak Ergül, bir süre önce memleketi Kocaeli’ye geldikten sonra boşandığı M.K.’yi darp edip, bıçakladı. Ergül daha sonra, arkadaşı Ercan Kavşut’u, eski eşi M.K. ile ilişkisi olduğunu iddia ederek defalarca bıçakladı.

        REKLAM
        Burak Ergün, tutuklandı.
        Burak Ergün, tutuklandı.

        KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KAZA YAPTI

        Otomobilin direksiyon koltuğunda oturduğu sırada bıçaklanan Kavşut, yaralı halde kaçmaya çalışırken, yaklaşık 500 metre sonra park halindeki hafif ticari araca çarptı.

        CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ

        Burak Ergün'ün, Ercan Kavşut'u otomobilin içinde bıçakladığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Ercan Kavşut hayatını kaybetti.
        Ercan Kavşut hayatını kaybetti.

        KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kavşut, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ercan Kavşut dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. M.K.’nin ise tedavisi sürüyor.

        TUTUKLANDI

        Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, yaya olarak kaçan Burak Ergün ve onun kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3’ü emniyetteki sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden Burak Ergün tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        Habertürk Anasayfa