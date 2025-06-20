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        Haberler Dünya Ortadoğu İran'da 5.5 büyülüğünde deprem | Dış Haberler

        İran'da 5.5 büyülüğünde deprem

        İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda bulunan Semnan eyaletinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 21:23 Güncelleme: 20.06.2025 - 21:49
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        İran'da deprem
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        İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Semnan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Sorhe ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerel saatle 21.19'da kaydedildi.

        Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

        Depremin Tahran'ın doğusundaki ilçelerden de hissedildiği bildirilirken muhtemel hasara ilişkin bilgi verilmedi.

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