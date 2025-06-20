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        Haberler Spor Voleybol Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti - Voleybol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 18:43 Güncelleme: 20.06.2025 - 20:51
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı İstanbul'da kabul etti. Filenin Sultanları’yla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Voleybol Milletler Ligi’ndeki (VNL) başarılarından dolayı ay-yıldızlı oyuncuları tebrik etti.

        Ayrıca görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da katıldı.

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        ÜSTÜNDAĞ'I TEBRİK ETTİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldiği programda, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile de özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede T.C Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da yer aldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre önce Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Dünya Voleybol Konseyi Başkanlığı görevine seçilen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ı bu önemli uluslararası başarısından dolayı tebrik etti.

        Türk voleybolunun son yıllarda hem sahadaki başarılarıyla hem de yönetim düzeyindeki temsil gücüyle dünya çapında büyük bir saygınlık kazandığını belirten Erdoğan, Üstündağ’ın bu göreve layık görülmesinin Türkiye adına gurur verici olduğunu ifade etti.

        FIVB tarihinde bu unvana sahip ilk Türk spor yöneticisi olan Mehmet Akif Üstündağ’ın, dünya voleybolunun gelişiminde önemli rol oynayacağına inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu’na ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

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