Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti: İşte yeni atamaların detayları

HSK'nın internet sitesinde yayımlanan yaz kararnamesiyle adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 olmak üzere 4 bin 36 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi. Kararnameyle 24 ilin de başsavcısı değişti. Mersin, Aydın, Manisa, Konya, Şanlıurfa, Hatay ve Van'ın da aralarında bulunduğu 24 ilin başsavcısı değişirken 11 ilçeye ilk kez başsavcı atanarak yapılandırılması gerçekleşti.

81 MAHALDE BAŞSAVCI DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİ

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Toplamda ise 81 mahalde başsavcı değişimi yaşandı. Kararnameye göre; Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Konya Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Ayrıca Cemil Hulusi Parlak Ankara, Nazım Taha Koçak Konya, Birol Terlemez Antalya, Deniz Köse’de Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerine getirildi.

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ÖNEMLİ DAVALARA BAKAN HAKİM VE BAŞKANLARIN GÖREVLERİ DEĞİŞTİ

Narin Güran davasına bakan Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar, Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atandı.

Bugün davası görülen Kadıköy'de bıçaklanmasının ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davası hakimi de kararnamede yer aldı. Davaya bakan İstanbul Anadolu Hakimi Elçin Savur, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine getirildi. Ekrem İmamoğlu’nun idare mahkemesindeki diploma davası bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin hakimi Recep Şendil, “İstanbul İdare Mahkemesi Başkanı” görevinden “İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği” görevine atandı. Aynı mahkeme üyelerinden Gün Yazıcı da “İstanbul İdare Mahkemesi” üyeliğinden “İstanbul Bölge İdare Mahkemesi” Üyeliği'ne getirildi. Sinan Ateş ve Ayhan Bora Kaplan davasına bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanı Mehmet Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı.