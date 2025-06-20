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        Haberler Dünya İran'da İsrail protestosu: Binlerce insan meydanlara akın etti | Dış Haberler

        İran'da İsrail protestosu: Binlerce insan meydanlara akın etti

        İranlılar, İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırıları protesto etmek için cuma namazı sonrası başkent Tahran'daki meydanlara akın etti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 14:51 Güncelleme: 20.06.2025 - 15:00
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          İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran günü başlattığı saldırıların ardından Tel Aviv-Tahran hattındaki karşılıklı saldırılar sürüyor.

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          Binlerce İranlı, bugün cuma namazı sonrası İsrail'i protesto etmek için Tahran ve diğer şehirlerde sokaklara çıktı.

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          İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, başkent Tahran sokaklarında binlerce insan olduğu görüldü.

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          Binlerce kişi, İran bayrakları taşıyarak İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

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          Bazılarının ise İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İranlı komutanların fotoğraflarını taşıdığı görüldü.

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        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
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