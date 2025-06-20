İsrail Başbakanı Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti | Dış Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti | Dış Haberler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran günü başlattığı saldırıları savundu ve İsrail için fedakarlık yaptığını iddia etti.

REKLAM advertisement1

KONUŞURKEN BİNA ÇÖKTÜ

Netanyahu, dün İran'ın düzenlediği saldırıda tahrip olan Soroka Hastanesi'ni ziyaret etti ve burada açıklamalarda bulundu.

Netanyahu'nun konuşması sırasında hareketli anlar yaşandı, İsrail Başbakanı konuşurken arkasında kalan bina çöktü.

OĞLUNUN DÜĞÜNÜNÜ DERT ETTİ

Ancak asıl dikkat çekici ve tepki çeken kısım Netanyahu'nun açıklamaları oldu. İsrail'in saldırılarını savunan Netanyahu, "Her birimiz kişisel bir bedel ödüyoruz buna benim ailem de dahil dedi" ve "Oğlum Avner, füze tehdidi nedeniyle ikinci kez düğününü iptal etti. Bu, nişanlısı için de kişisel bir kayıp" ifadelerini kullandı.

"SINIR TANIMAYAN NARSİST"

Netanyahu'nun açıklamaları İsrail'de öfkeyle karşılandı, birçok İsrailli Netanyahu'ya tepki gösterdi. Demokratlar Partisi milletvekili Gilad Kariv, Netanyahu'yu "sınır tanımayan bir narsist" olarak nitelendirdi.