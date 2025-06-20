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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti

        İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar karşılıklı bir şekilde sürerken, İsrail Başbakanı Netanyahu saldırıları savundu ve kendisinin ve ailesinin de fedakarlık yaptığını öne sürdü. Açıklamalarıyla tepki çeken Netanyahu, "Oğlum Avner, füze tehdidi nedeniyle ikinci kez düğününü iptal etti. Bu, nişanlısı için de kişisel bir kayıp" dedi. Demokratlar Partisi milletvekili Gilad Kariv, Netanyahu'yu "sınır tanımayan bir narsist" olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 11:37 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:56
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        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran günü başlattığı saldırıları savundu ve İsrail için fedakarlık yaptığını iddia etti.

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        KONUŞURKEN BİNA ÇÖKTÜ

        Netanyahu, dün İran'ın düzenlediği saldırıda tahrip olan Soroka Hastanesi'ni ziyaret etti ve burada açıklamalarda bulundu.

        Netanyahu'nun konuşması sırasında hareketli anlar yaşandı, İsrail Başbakanı konuşurken arkasında kalan bina çöktü.

        OĞLUNUN DÜĞÜNÜNÜ DERT ETTİ

        Ancak asıl dikkat çekici ve tepki çeken kısım Netanyahu'nun açıklamaları oldu. İsrail'in saldırılarını savunan Netanyahu, "Her birimiz kişisel bir bedel ödüyoruz buna benim ailem de dahil dedi" ve "Oğlum Avner, füze tehdidi nedeniyle ikinci kez düğününü iptal etti. Bu, nişanlısı için de kişisel bir kayıp" ifadelerini kullandı.

        "SINIR TANIMAYAN NARSİST"

        Netanyahu'nun açıklamaları İsrail'de öfkeyle karşılandı, birçok İsrailli Netanyahu'ya tepki gösterdi. Demokratlar Partisi milletvekili Gilad Kariv, Netanyahu'yu "sınır tanımayan bir narsist" olarak nitelendirdi.

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