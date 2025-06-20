Fenerbahçe, Thomas Partey için fırsat kolluyor!
Orta saha hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Thomas Partey'i gündemine aldı. İşte detaylar...
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Yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya tecrübeli ve çok yönlü bir oyuncu kazandırmak için arayışlarını sürdürüyor .
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Sarı-lacivertlilerin yakın takibe aldığı isimlerin başında ise Arsenal forması giyen Thomas Partey geliyor. 32 yaşındaki Ganalı yıldızın İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi haziran sonunda sona eriyor.
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Arsenal ile yapılan sözleşme görüşmelerinde henüz somut bir ilerleme kaydedilmemesi, Fenerbahçe cephesinde süreci avantaja çevirme ihtimalini doğurdu.
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Kariyerinde Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen Partey, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde sergilediği istikrarlı performansla tanınıyor.
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Bu sezon Arsenal formasıyla 35 resmi karşılaşmaya çıkan deneyimli orta saha, 4 gol ve 2 asistlik katkı sundu.
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2020 yılında 50 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig’e transfer olan Partey, İngiltere’deki yıllarında savunma direnci, top kapma becerisi ve oyunu yönlendirme özellikleriyle öne çıktı.
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Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun durumunu yakından izliyor ve resmi adımlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun da bu transferi onayladığı ve Partey gibi deneyimli bir ismin kadroya katılmasını istediği öğrenildi.