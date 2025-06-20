Mame Thiam HT Spor'da açıkladı: Fenerbahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak

Son 6 sezondur Süper Lig'de forma giyen Eyüpspor'un golcüsü Mame Thiam, HT Spor'a özel açıklamalar yaptı.

Birçok konu hakkında samimi açıklamalarda bulunan Senegalli futbolcu, Fenerbahçe'nin, vatandaşı Amara Diouf ile anlaştığını da duyurdu.

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💥 "Amara Diouf'u Fenerbahçe'ye önerdim."



🎙️ Mame Thiam: Çok büyük bir yetenek. Fenerbahçe onu takip ediyordu. Henüz çok genç ve gelişmek için uzun bir yolu var. Sakatlandıysa da kısa sürede atlatacaktır; kalitesine kefilim. Her şey yolunda giderse, Avrupa’ya damga vuracaktır. pic.twitter.com/OSArGH8lUF — HT Spor (@HTSpor) June 20, 2025

17 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusunun kısa zamanda sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacağını söyleyen Thiam, genç futbolcuya övgüler yağdırarak şu ifadeleri kullandı:

"AMARA DIOUF ÖZEL BİR OYUNCU"

"Amara Diouf, çok büyük bir yetenek. Çok fazla izledim. Özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kanatta oynayabiliyor, skorer ve fiziksel açıdan kuvvetli. Senegal'den çıkan yetenekler, genelde Fransa ve İtalya'ya, bazen de İngiltere'ye gider. Hem Senegal hem de Türkiye'de iyi ilişkilerim var. Bu durumu değiştirmek istiyorum. Yetenekli futbolcuların gençken Türkiye'ye gelmesi için uğraşıyorum. Amara Diouf'u da ilk gördüğümde Fenerbahçe'ye önerdim. 2-3 yıl kadar önceydi. Fenerbahçeli yetkililer, takip edeceklerini söylediler. En kısa zamanda imzalayacaklar. İnşallah Amara, Fenerbahçe'de elinden geleni yapacak. İnşallah böyle yetenekli futbolcuları daha gençken Türkiye'ye getirebiliriz ve Türk futbolunu büyütebiliriz."