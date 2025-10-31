Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İmamoğlu'nun danışmanı gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'nun danışmanı gözaltına alındı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı. Özkan'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 09:40 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:16
        İmamoğlu'nun danışmanı gözaltına alındı
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

        Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı. Özkan, ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

