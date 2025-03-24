Son dakika: "Her şey çok güzel olacak" demişti! Saraçhane'de gözaltına alındı

Son dakika: "Her şey çok güzel olacak" demişti! Saraçhane'de gözaltına alındı

2019 yılında yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlık seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun sloganı haline gelen "Her şey çok güzel olacak" diyen Berkay Gezgin, dün Saraçhane'de katıldığı eylemler sırasında gözaltına alındı. Gezgin'in avukatı Cemil Çiçek, Gezgin'in hala gözaltında olduğunu belirterek, suçlama hakkında bilgi verilmediğini paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında 89, “terör” soruşturmasında 7 kişi ile ilgili kararlar açıklandı. “Yolsuzluk” soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun, İPA Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Gökce, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 45 kişinin tutuklanmasına karar verilirken; 44 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK" SLOGANINI BULMUŞTU

23 Haziran 2019'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimleri öncesinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında slogan haline gelen 'Her Şey Çok Güzel Olacak' ifadesinin mimarı Berkay Gezgin, dün Saraçhane'de düzenlenen gösteriler sırasında gözaltına alındı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Avukat Cemil Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim Berkay Gezgin hala gözaltında. Kendisi gencecik bir üniversite öğrencisi. Derhal serbest kalmasını talep ediyoruz!"