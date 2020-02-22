22 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne çevreleri hariç),İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞUDA KUVVETLİ YAĞIŞ VAR
Kıyı kesimler ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde ve doğusunda, Elazığ'ın doğusunda, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Hakkari'nin batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
ANKARA: 6, Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer hafif kar yağışlı.
İSTANBUL: 9, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu.
İZMİR: 12, Parçalı bulutlu.
KOCAELİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu.
EDİRNE: 11, Parçalı ve çok bulutlu.
MANİSA: 11, Parçalı ve çok bulutlu.
ADANA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
ANTALYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.
HATAY: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 3, Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer hafif kar yağışlı.
KAYSERİ: 6, Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer hafif kar yağışlı.
SİVAS: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
KASTAMONU: 3, Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
SAMSUN: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
TRABZON: 10, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu.
ERZURUM: 3, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
HAKKÂRİ: 4, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı.
MALATYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.
VAN: 6, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
DİYARBAKIR: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP: 12, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
ŞANLIURFA: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
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