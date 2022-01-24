Hamile hemşireye saldırıda iddianame hazırlandı!

Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı.
DHA'nın haberine göre, saldıranlardan Rıdvan Koçyiğit, koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı. Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam ettiler.
Saldırı anları o sırada hastanede olan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gülhan D.'nin şikayetçi olduğu 4 saldırgandan baba Hüseyin Koçyiğit ve oğlu Rıdvan Koçyiğit "Basit yaralama" suçundan tutuklandı.
KAN DONDURAN DETAYLAR
Olaya ilişkin soruşturma Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 16 Ocak günü hemşire Gülhan D.'nin kan alma merkezinde görev yaptığı ve hasta Gülcan A.'nın kan alma işlemini bitirip başka bir hastanın kan alma işlemine geçtiği belirtildi.
Hasta Gülcan A.'nın hemşireye "Ben kalkabilir miyim?" dediği hemşirenin de "Kendinizi iyi hissediyorsanız kalkabilirsiniz" demesi üzerine hasta Gülcan A.'nın "Aman siz kaldırmayın sakın" dediği anlatıldı. Şikayetçi hemşirenin işlerini bitirmesi halinde yardımcı olacağını söylediği, hasta Gülcan A.'nın da hemşireyi beklemeden koridora çıktığı ve baygınlık geçirdiği, olaya müdahale eden doktor ve hemşirelerin hastayı tekrar kan alma odasına getirdikleri belirtildi. O sırada hasta yakınlarından Aycan Koçyiğit'in, şikayetçi hemşireye "Bana ismini ver seni işinden edeceğim, sana göstereceğim" dediği, şüpheli Hüseyin Koçyiğit'in ise "Sen terbiyesizsin kes sesini git" dediği anlatıldı.
"DİZİNİ HEMŞİREYE VURUP YERE DÜŞÜRDÜĞÜ"
Şikayetçi hemşirenin hasta yakınlarına karşılık vermediği, Nurcan Koçyiğit'in elindeki poşetleri hızlıca yere atıp müştekiye yaklaşarak "Ne oldu, ne yapacaksın?" dediği ve tahrik etmeye çalıştığı anlatıldı. Şüpheli Nurcan Koçyiğit'in hemşirenin başından tuttuğu, saçını çekip sağa sola savurduğu ve başörtüsünü açtığı, hemşirenin saldırıdan kurtulmaya çalıştığı sırada şüpheli Rıdvan'ın 4-5 metre uzaktan hızlıca gelerek dizini hemşirenin yüzüne vurduğu ve hemşirenin bu hamleyle yere düştüğü anlatıldı.
4 ŞÜPHELİ YERDE SALDIRDI, BİRİ KARNINA TEKME ATTI
Sonrasında bütün şüphelilerin hemşire Gülhan D.'ye saldırdıkları, ellerindeki eşyaları fırlattıkları ve şüpheli Nurcan'ın hemşirenin karnına tekme attığı, çevredekilerin "Yapmayın kadın hamile" telkinlerine rağmen şüphelilerin eylemlerine devam ettiği kaydedildi. Çevredekilerin olayı ayırdıkları, şüpheli Nurcan'ın kapıdan çıkarken "Doymadın mı hadi gel biraz daha dövelim" dediği iddianamede yer aldı. Hemşire Gülhan D.'nin kendisini odaya kilitleyerek saldırıdan kurtulduğu belirtilen iddianamede Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre hemşirenin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralandığı vurgulandı.
ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR
Şüphelilerin suçlamaları reddettikleri anlatılan iddianamede, tutuklu şüpheli Hüseyin Koçyiğit'in "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" ve "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçlarından, tutuklu şüpheli Rıdvan Koçyiğit ile tutuksuz şüpheliler Nurcan Koçyiğit ve Aycan Koçyiğit'in ise "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" ve "Tehdit" suçlarından ayrı ayrı 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar değişen oranlarda hapisleri talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!