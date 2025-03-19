Hamas, İsrail tarafından Gazze'ye yönelik başlatılan sınırlı kara harekâtına ilişkin açıklamada bulundu.

Kara harekâtının ateşkesin yeni ve tehlikeli bir ihlâli olduğunu ifade eden Hamas, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Gazzelileri yerinden etmeye yönelik tehdidinin, Binyamin Netanyahu hükümetinin yaşadığı krizin derinliğini gösterdiğini belirtti.

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Hamas, Filistin halkının, kendi topraklarını terk etmeyeceğini belirterek, bu konuda net bir duruşa sahip olunduğunu dile getirdi.

Hamas "Diyoruz ki Kudüs'ten başka bir yere göç olmayacak." dedi.

Hamas diğer yandan imzalanmış olan ateşkese bağlı olduklarını duyurdu.

İSRAİL'DEN TAZİYE EVİNE SALDIRI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir taziye evini bombaladığı, ilk belirlemelere göre 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir evi vurdu.

Beyt Lahiya'nın Es-Selatin bölgesinde Filistinli "Mubarek" ailesine ait taziye evinin hedef alındığı İsrail saldırısında, en az 16 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Endonezya Hastanesine kaldırılan yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu aktarıldı.