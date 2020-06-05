AA

Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın sevkiyat yöntemiyle yaklaşık 5 ay önce Dolhan köyündeki ağaçlık alana uçaktan atılan 6 çantada uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili soruşturmada yakalanan biri kadın 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

AA'nın haberine göre bazı şüpheliler, görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Güvenlik önlemi alan ekiplerce adliyeye götürülen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan örgüt lideri olduğu iddia edilen S.Ö. ile R.Ö, N.E, İ.D, S.Y. ve V.Y. hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılardan kadın şüpheli Ş.A. adli kontrol şartıyla, C.K. ile İ.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.