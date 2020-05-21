İstanbul Beyoğlu'ndaki bir apartmanda kargo teslimatı sonrası kurye elemanının yaptığı şoke etti. Apartman merdiven boşluğuna idrarını yaptığı iddia edilen ve apartman güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerin ardından kargo şirketinden de açıklama geldi.
Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, akılalmaz olay, dün Beyoğlu'nda bir apartmanda yaşandı. Kulaksız Caddesi üzerindeki Bayrak Apartmanı'na sakinlerinden Eda Turan'a kargo geldi. Turan'ın kargosunu teslim almasından yaklaşık bir saat sonra apartman merdiven boşluğundan kötü gelmeye başladı. Kokudan rahatsız olan komşunun isteğiyle kamera kayıtlarına bakan apartman sakinleri şoke oldu. Kayıtta, kargoyu teslim eden kargo şirketi elemanının binadan çıkarken duvara idrarını yaptığı görülüyordu.
'GÖRÜNTÜYÜ İZLEYİNCE ŞOKA UĞRADIK'
Habertürk'e konuşan Eda Turan, iğrenç olayı şöyle anlattı: "Sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklarımızın izin günüydü. Onlar dışarda oynarken kargocu geldi. Kargosunu teslim ettikten sonra ayrıldı. Ardından yaklaşık bir saat sonra alt komşumuz kapımızı çaldı. Birileri aşağıda idrarını yapmış. 'Çocuklar bugün dışarı çıktılar ama bu idrar çocuk idrarına benzemiyor. Siz de güvenlik kamerası vardı izleyebilir miyiz?' diye sorunca birlikte kamera kayıtlarını izlerken hep birlikte şoka olduk.
Bize kargoyu verdikten sonra alt komşumuzun apartmanından başlayarak idrarını yaparak iniyor. Bunun hiçbir şekilde açıklaması yapılamaz. Hemen kargo şirketini aradık ama saatlerce ulaşamadık. Müşteri hizmetlerine dahi ulaşamadık. Çocuklar dün izinliydi elleri değdi mi değmedi mi şu an oldukça tedirgin bir durumdayız."
KARGO ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA
Habertürk muhabirinin ulaştığı kargo şirketinin üst düzey yöneticisi, durumun hiçbir şekilde açıklamasının olmayacağını belirterek, olayı duyar duymaz çalışanın işine derhal son verildiğini söyledi.
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