İstanbul Fatih'te bir antikacıda 100 parça tarihi eser bulundu. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran'da ilçede faaliyet gösteren bir antikacıya operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre operasyonda, farklı arkeolojik dönemlere ait 50 ok ucu ile Grek ve Roma dönemine ait 50 sikke ele geçirildi. İş yerindeki bir kişi gözaltına alındı.