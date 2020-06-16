Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Bir bankadan yüklü miktarda para çeken bir kişi, 34 EKJ 88 plakalı cipiyle başka bir bankaya giderek hesabından tekrar para çekmek istedi.
DHA'nın haberine göre, içinde 50 bin lira bulunan çantayı koltuğun altına bırakarak bankaya giren kişi, dışarıdan gelen sesleri duyunca dışarı çıktı. Aracının camını kırıp içinde bulunan para dolu çantayı alarak kaçan hırsızların arkasından ateş etmeye başladı.
4 hırsızdan 2'si yaralanırken, geldikleri otomobille olay yerinden kaçmaya başladılar. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri hemen hırsızları takip etmeye başladı. Hırsızlar kaçamayacaklarını anlayınca bankaya 400 metre uzaklıktaki bir sokakta otomobilden indi. 1'i yaralı 3 kişi yaya olarak kaçmaya başlarken, ağır yaralı T.M. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. T.M. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralı Y.M ise bir sağlık ocağında gözaltına alındı. Yaya olarak kaçan 2 şüpheli kayıplara karıştı.
Paraları çalınan kişi, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise hırsızların kullandıkları otomobil ile cipte incelemelerde bulundu. Hırsızların kullandıkları otomobilin plakasının sahte olduğu öğrenildi. Kimlikleri belirlenen D.M ve A.M.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan şüpheli 4 kişiden bazılarının kardeş bazılarının da yakın akraba oldukları öğrenildi.
Bir görgü tanığı, "Vatandaş bankadan parasını çekiyor, 50 bin lira. Parayı tamamlayamadıkları için yeterli gelmediği için şahsi hesabından para çekmek istiyor. O esnada aracı bu şekilde park ettiğinden parası da koltuğunun altındaymış. Sese gürültüye dışarıya çıkıyor. Birisinin aracının içine sarkıp paraları aldığını gördü.
Araçta 3 kişiler, anladığımız kadarıyla 3'ü de kardeş. Daha sonra gayri ihtiyari ruhsatlı silahıyla savunmak istiyor kendisini. 2'si yaralanıyor. Birisinin de kaçtığı söyleniyor. Şahıslar da yakalanmış durumda. Para da aracın içerisinde" dedi.
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