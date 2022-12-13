Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Tüyler ürperten olay! Konya'da cinsel saldırı ile suçladığı kayınbiraderini öldürdü! - Konya haberleri

Cinsel saldırı ile suçladığı kayınbiraderini öldürdü!

Konya'da, 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Ayşe T., cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü kayınbiraderi Murat Can Eskici'yi bıçaklayarak öldürdü. Ayşe T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı

Giriş: 13.12.2022 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Tüyler ürperten olay! Konya'da cinsel saldırı ile suçladığı kayınbiraderini öldürdü! - Konya haberleri
DHA

Konya'da kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre olay, Selçuklu ilçesinde meydana geldi.

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU İDDİASI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Ayşe T.'ye (39), eşinin küçük yaşlarda bir yakınlarına evlatlık olarak verilen ve birkaç haftadır kendilerinde kalan kayınbiraderi Murat Can Eskici, cinsel istismarda bulundu.

3 ÇOCUK ANNESİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Ayşe T., kayınbiraderi Eskici'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Ayşe T.'nin ilk ifadesinde, kayınbiraderinin bir süredir taciz ettiğini ve olay günü de cinsel saldırıda bulunup, 3 çocuğuna zarar vermekle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ayşe T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Mehmetçiğin özverisi afetzedeleri duygulandırdı
Mehmetçiğin özverisi afetzedeleri duygulandırdı
Otomobilde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobilde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Hollanda'da Türk kökenli ilk belediye başkanı Şahin göreve başladı
Hollanda'da Türk kökenli ilk belediye başkanı Şahin göreve başladı
Dışişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçeleri kabul edildi
Dışişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçeleri kabul edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.