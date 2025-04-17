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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü tutuklanan işletmecinin cep telefonunda | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bungalovda gizli kamera bulunması olayına ilişkin tutuklanan işletme sahibi 31 yaşındaki Hüseyin K. ve ortağı olduğu belirtilen 48 yaşındaki Tansel S.'nin suçlamaları kabul etmediği, "şüphelilerden birinin cep telefonunda gizli kamerayla ilgili bazı materyallerin tespit edildiği" öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:43 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:50
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        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
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        İstanbul'dan ailesi ile birlikte Sakarya'nın Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi'nde birden fazla bungalovun bulunduğu işletmeye tatil için gelen M.K., evin tavan aydınlatma lambasından birinin farklı göründüğünü fark etmesi ile gizli kamera olduğunu anladı.

        POLİS İŞLETMEDE İNCELEME YAPTI

        DHA'daki habere göre M.K. polisi arayıp, durumu bildirerek işletmeden şikayetçi oldu. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, işletmede inceleme yaptı.

        İKİ İŞLETMECİ TUTUKLANDI

        İşletme sahibine ait tüm dijital materyale el konuldu. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi Hüseyin K. (31) ve ortağı olduğu öne sürülen arkadaşı Tansel S. (48) tutuklandı.

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        ZANLILARIN İFADELERİ ÇIKTI

        Şüpheliler, Hüseyin K. ve Tansel S.'nin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerin polis ve savcılıkta 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla verdikleri ifadede Sapanca’da 3 bungalov yapıp ticarete başladıklarını ve devam ettiklerini söyledikleri belirtildi.

        GİZLİ KAMERADAN HABERLERİ YOKMUŞ

        Haklarındaki suçlamaları reddeden 2 şüphelinin, internet üzerinden iletişime geçen müşterilere bungalovları kiraladıklarını, gizli kamera olayından da bilgilerinin olmadığını söylediği ifade edildi.

        TELEFONLAR KRİMİNAL İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

        Cep telefonlarında da yapılan incelemede şüphelilerden birinde, "gizli kamerayla ilgili bazı materyallerin de bulunması üzerine Sapanca Cumhuriyet Savcılığı'nın 'kuvvetli suç şüphesi' gerekçesiyle tutuklamanın olduğu ifade edildi. Şüphelilerin telefonlarına da el konularak kriminal incelemeye gönderildi.

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        KAMERANIN CANLI YAYIN ÖZELLİĞİ VARMIŞ

        Bu arada, odada kullanılan avizeden çıkan ampul görünümlü kameranın Wi-Fi özelliğiyle canlı yayın yapabilecek niteliğe sahip olduğu belirlendi.

        İNTERNET BAĞLANTISI DA İNCELENİYOR

        Polis, hafıza kartı girişi bulunan gizli kameranın Wi-Fi özelliğinden takip yaparak internet bağlantısından kriminal inceleme de başlattı. Söz konusu tesis ise Sapanca Belediyesi ekipleri tarafından süresiz kapatıldı.

        91 BUNGALOVUN OLDUĞU TESİS MÜHÜRLENDİ

        Öte yandan aynı bölgedeki Sapanca'nın önde gelen otellerinden biri olan ve aynı zamanda zincir marka da olan, 91 bungalovun bulunduğu işletme de Sapanca Belediyesi tarafından, gerekli yasal izin ve ruhsatlara sahip olmadığından mühürlendi.

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        #sakarya
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