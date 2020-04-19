İlçenin Koçkıran Mahallesi'nde silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, mahalleyi çevreleyen tepe üzerinde yaptıkları araştırmada silahla vurulmuş bir erkek cesedi buldu.

AA'nın haberine göre isminin Ramazan İnanç olduğu öğrenilen kişinin cesedi, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.