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Haberler Voleybol

Vakıfbank: 1 - Imoco Volley: 3 MAÇ SONUCU

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası final maçında Imoco Volley'e 3-1 mağlup olan VakıfBank, organizasyonu ikinci sırada tamamladı

Giriş: 18.12.2022 - 18:18 | Güncelleme: ABONE OL
Vakıfbank: 1 - Imoco Volley: 3 MAÇ SONUCU

Antalya Spor Salonu'nda oynanan final maçında, VakıfBank ile İtalya temsilcisi Prosecco DOC Imoco Volley ile karşılaştı.

Voleybol severlerin 10 bin kişilik spor salonunda yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini, etkili bir oyun ortaya koyan İtalya temsilcisi 25-18 kazandı.

İkinci sette oyunu dengeleyen VakıfBank, 25-23 seti önde bitirerek skoru 1-1'e getirdi. Prosecco DOC Imoco Volley, üçüncü seti 25-21 kazanarak skoru 2-1 yaptı.

İtalyan ekip, dördüncü setten de 25-21'lik skorla üstün ayrılarak karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Prosecco DOC Imoco Volley, Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonu oldu.

Imoco Volley sporcuları, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmayı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi.

Salon: Antalya

Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Wojciech Maroszek (Polonya),

Prosecco DOC Imoco Volley: Plummer, Robinson, De Kruijf, Lubian, Wolosz, Haak (Squarcini, De Gennaro, Gennari, Gray, Pericati, Furlan, Bardaro, Carraro

VakıfBank: Cansu Özbay, Ogbogu, Egonu, Guimaraes, Zehra Güneş,Daalderop (Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu)

Setler: 25-18, 23-25, 25-21, 25-21

Süre: 138 dakika (31,37,39,31)

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