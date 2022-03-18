Umut Bozok'a Milli davet

Kasımpaşa'da forma giyen Umut Bozok, A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmalarında mücadele edecek aday kadrosuna davet edildi.

Sezon başında Ligue 2 takımlarından FC Lorient'ten transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon attığı 14 gol ve 6 asistle dikkatleri üzerine çekerken, ilk kez Milli Takım kadrosuna davet edildi.

Umut Bozok, Süper Lig'deki gol krallığı yarışında ise 2. sırada bulunurken, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda yer aldı.

Öte yandan Kasımpaşa'nın bir diğer oyuncusu Eren Elmalı da Stefan Kuntz tarafından aday kadroya davet edildi ancak sakatlığından ötürü açıklanan listede yer almadı.