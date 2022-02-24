Türk iş insanına ait gemi vuruldu

HABERTURK.COM

Son dakika haberine göre Odessa'dan kalkarak Romanya'ya giden bir Türk gemisine bomba isabet etti. Yasa Jüpiter isimli gemi isabet aldı, can kaybı olmadı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"AAKKM'ye gelen Odessa açıklarında MARSHALL ADALARI bayraklı Türk sahipli YASA JUPITER gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir."

Bomba isabet eden YASA Jüpiter adlı geminin, Yalçın Sabancı’nın başkanı olduğu YASA Denizciliğe ait kuru yük gemisi olduğu öğrenildi. Grubun filosunda yer alan YASA Jüpiter isimli geminin 2019’da şirket bünyesine girdiği belirtildi.

YA SA Jupiter gemisinin özellikleri şöyle: Uzunluk : 199,9 metre, Genişlik : 32,24 metre, Derinlik : 18,6 metre, Yüklü derinlik : 13,025 metre