İstanbul Taksim'de 6 katlı apart otelin elektrik panolarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle duman binayı kaplarken mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DHA'nın haberine göre yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.