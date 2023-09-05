Son dakika haberi Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor. Okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin konuşan Bakan Tekin, "Öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini belirterek, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini bildirdi.

OKULLARDA KAYIT BAĞIŞI ZORUNLU MU?

Zorunlu kayıt bağışı Türkiye'de var mı sorusuna Bakan Tekin, "(Okullarda) Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz" yanıtını verdi.

Bakan Tekin'in açıklamaları şöyle:

Liseyi bitirmiş çocuklarımızın temel alanlarda eksik kalmasıyla ilgili bir sürü yorum yapıyoruz. Şimdiki mevcut durumda bütün öğrenciler genel ortalaması 50 olduğunda, sınıfı geçebilecek durumda. Böylece asgari başarı ortalaması tutmuyor. Bununla alakalı bir tedbir almak gerekiyordu. Okul devamsızlığı, sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim öğretimi sekteye uğrattığını problemlerden olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde. Sınıf tekrarıyla ilgili hususları kamuoyuyla paylaşacağız.

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DEVAMSIZLIK VE AÇIK LİSE

Devamsızlık ve açık lise konusunu beraber değerlendirmek gerekiyor. Açık liseyle ilgili, açık liseye kayıt olma oranı beni gerçekten şaşırttı. 30 kişilik sınıfta 20-25 kişinin açık liseye kayıt yapması öğretmenleri de rahatsız ediyor. Öğretmenlerin yerini değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu yönetilebilir bir süreç değil. Bu kadar kamusal yatırım yapıyoruz, örgün eğitim zorunlu ise benim bunu Milli Eğitim Bakanı olarak hayata geçirmem gerekiyor. Örgün eğitim çağındaki çocukların devam edebilecekleri bir alan değil orası.

Açık liseye kayıt yaptıran öğrencilerimiz ile özel öğretim kurslarındaki öğrencilerin sayısına bakıyoruz, orada da değiller.

Merdivenaltı, denetimsiz, izinsiz ve içeriği konusunda çocuğa faydası olmayan kurslar var. Bizi tedbir almaya iten konu bu. Web sayfamızda izinli özel öğretim kursları var. Bütün özel öğretim kurslarına QR kodla kimlik tanımlaması yaptık, velilerimiz bu kodları okutarak izinli olup olmadıklarını rahatlıkla görebilir. Velilerimizi çocuklarını merdivenaltı kurslara göndermeme konusunda uyarıyoruz.

"EKİM AYI SONU İTİBARIYLA ÖĞRETMEN ALIM TAKVİMİNİ İLAN EDECEĞİZ"

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen ihtiyacı şu kadardır demek doğru değil. Söyleyeceğimiz rakamlar yaklaşık rakamlardır. Her yıl takvim yılı sonunda hesap yapıyoruz. 68 bin öğretmen ihtiyacımız var dediğimizde yıl sonu bunun değişmesi gerekiyor. Şu an 68 bin öğretmene ihtiyacımız var. Norm güncellemesi yapıyoruz, müfredat da bununla beraber yürüyor. Ders sayısı azaldığında otomatik olarak öğretmen ihtiyacı da buna göre belirleniyor. Ders sayısı azalınca öğretmen ihtiyacı da azalıyor. Dolayısıyla sürekli güncelleme yapıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız da bize çok destek oldu; biz öğretmen ihtiyacımızı bu eğitim öğretim başına yetiştiremedik, bahar yılı başında yeni atanan bir grup öğretmenle eğitim ve öğretime başlayacağız. Ekim ayı içerisinde kaç kişi alınacağını ilan edip, şubat ayında yeni öğretmen arkadaşlarımızı dahil edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yapacağımız yeniliklerle birlikte yabancı dilde ihtiyacımız var, özellikle öğretmen temininde zorluk yaşadığımız alanlardan biri özel sınıf öğretmen, sınıf öğretmeni, okul öncesi öğretmenliği diye sıralama böyle devam ediyor.

Öğretmenlerin önlük giymesi: Yaklaşık 10 bin öğretmenle sohbet ettik. Bir kere veli, okula gittiğinde öğretmenlerimiz artık çok genç. Okula gittiğinde öğrenci mi öğretmen mi ayırt edilemiyor. İkincisi öğrenciler öğretmeni fark edemiyor. Üçüncüsü öğrencilere örnek olmaları açısından, öğretmen arkadaşlarımıza tavsiye kararında bulunduk. Bu şu an bir zorunluluk değil. 24 Kasım'da bir aksilik olmazsa öğretmen arkadaşlarımıza önlük hediye etmeyi planlıyoruz. Zorunlu değil ama giyerlerse mutlu oluruz.

SERVİS VE YEMEK ÜCRETLERİ

Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık.

(Obezite ile mücadele) Dersten önce fiziksel aktivite olacak.