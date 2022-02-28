Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Kadir Sağlam, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Kapluhan

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Seyfettin Anıl Yaşar, Emre Batuhan Adıgüzel, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 72 Kehinde), Emir Şenocak (Dk. 46 Emre Özer), Abdullah Aydın (Dk. 86 Berkan İbrahim Çakır), Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 86 Mahmut Akan), Cisse, Ahmet Sağat

Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek, Kürşad Sürmeli (Dk. 63 Muzaffer Kocaer), Kubilay Aktaş (Dk. 90 Yusuf Yalçın Arslan), Şeref Özcan (Dk. 63 Feyttullah Gürlük), Recep Aydın, Hüsamettin Yener (Dk. 78 Anıl Arıcıoğlu)

Gol: Dk. 77 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 42 Oğuzhan Çapar, Dk. 75 Cisse (NasaDoge Menemenspor), Dk. 43 Kürşad Sürmeli, Dk. 48 Kubilay Aktaş, Dk. 89 Ali Emre Yanar (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın kapanış mücadelesinde Altınordu, diğer İzmir temsilcisi NasaDoge Menemenspor'u 1-0 mağlup etti. Ligde 7 maçtır kaybeden Altınordu, NasaDoge Menemenspor'u yenerek puanını 25'e çıkardı.