Mbappe'den Icardi'ye tebrik

Galatasaray'ın, Beşiktaş'ı mağlup ettiği karşılaşmada 2 golle yıldızlaşan Mauro Icardi'ye eski takımı Paris Saint-Germain cephesinden özel bir kutlama geldi.

Icardi ve Mbappe'nin bu paylaşımları kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.