Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Fatih Karagümrük, yarın saat 20.30’da lider Trabzonspor’a konuk olacak.
İstanbul temsilcisi ligde geride kalan maçlarda 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile topladığı 46 puanla 10. sırada yer alıyor. En yakın rakibi ile arasında 13 puan bulunan Trabzonspor ise 21 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile aldığı 72 puanla Süper Lig’in zirvesinde yer alıyor.
Süper Lig’de 6. randevu
İki takım bu zamana kadar Süper Lig’de 5 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda rakibine karşı tüm müsabakalardan mağlup ayrıldı. Söz konusu maçlarda Fatih Karagümrük rakip fileleri 1 kez havalandırırken, bordo-mavililer 9 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadele Karadeniz temsilcisinin 2-0’lık galibiyeti ile sonuçlanmıştı.
Volkan Demirel ile 16 maçta 7 galibiyet
Fatih Karagümrük’te bu sezon 17. haftada göreve getirilen Volkan Demirel, kırmızı-siyahlılar ile Süper Lig’de çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Geçen hafta bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa’yı 3-2 yenerek ligdeki konumunu koruyan Karagümrük, Trabzonspor deplasmanına moralli gidecek.
Halil Umut Meler yönetecek
İki ekip arasında yarın Trabzon’da oynanacak müsabakanın hakemi Halil Umut Meler olacak. Meler’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.
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