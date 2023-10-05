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        Haberler Gündem Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 25 ilçede 104 gözaltı

        İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 25 ilçede 104 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'daki 25 ilçemizde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 104 şüpheli şahıs yakalandı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 08:38 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:05
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        İstanbul'da 25 ilçede 104 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 25 ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başta Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri başta olmak üzere, 25 ilçede hedeflenen 104 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Yerlikaya, bu operasyonlarda; 3,5 kilogram bonzai, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildiğini, 104 şüphelinin tamamının yakalandığını bildirdi.

        Operasyonları düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terörle, uyuşturucuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelemiz amansızca devam edecek" ifadelerini kullandı.

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