Protestoların ilk gününde, İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde 2 binden fazla noktada düzenlenen gösterilere yaklaşık 244 bin kişinin katıldığını belirtmiş, çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 106 kişinin yaralandığını ve 38 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Castaner, bir protestocunun hayatını kaybetmesinin ardından eylemleri başlatan Jacline Mouraud'unun 'sorumluluklarını üstlenmesini' gerektiğini açıklamış, Jacline Mouraud ise hükümeti ölümden sorumlu olmakla suçlamıştı.

Fransız araçlarında kullanılan dizelin fiyatları son 1 yılda ayda yüzde 23 arttı. Bu 2000'lerin başından beri en yüksek rakam olarak değerlendirildi. Jacline Mouraud adlı bir kadının, sosyal medya üzerinden hükümeti eleştirdiği bir video paylaşması, milyonlar tarafından izlenmiş ve sonrasında gösteriler başlamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, ilk günlerde yaptığı açıklamada, protestoları normal karşıladığını ancak bu sorunun gösterilerle değil diyalogla çözülebileceğini söyleyerek, hedeflerinin fosil yakıtlara daha fazla vergi koymak olduğunu söylemiş, şehirdeki hava kirliliğini artıran taşıtlar yerine elektrikli araçlar almak isteyenlere yardımlarda bulunduklarını ifade etmişti.

SARI YELEKLİLER KİM?

Fransa'nın başkenti Paris'te boy gösteren protestocular, isimlerini giydikleri fosforlu sarı yeleklerden alıyor.

Geleneksel olarak Fransa'da gösteriler siyasi partilerin veya sendikaların çağrısı ve desteğiyle yürütülse de "Sarı yelekliler"in halihazırda hiçbir parti ya da sendikaya bağlı hareket etmemesi dikkati çekiyor. Bu durum, sosyal medya üzerinden organize olan "sarı yeleklilere" her siyasi görüşten ve yaştan insanın katılmasına imkan sağlıyor.

Öyle ki ülke genelinde yapılan anketler, toplumun yüzde 70'inin "sarı yelekliler"e destek verdiğine işaret ediyor.

Yoğun olarak orta gelirli kişilerden oluşan "sarı yelekliler"in hükümetle müzakereleri yürütmek için 8 kişiden oluşan bir temsil heyeti bulunuyor.

Daha adil bir gelir dağılımı talep eden eylemciler, "Macron'un elitist" olmasından ve halkın sesine kulak vermemesinden şikayetçi. Bu grup, Macron'un politikalarının işletmeleri kayırdığı ve fayda sağladığını, halkı ise göz ardı ettiğini savunuyor. "Ay sonunu zor getiren" bu kişiler için Macron’un iklim değişimiyle mücadele için başlattığı reformlar gereksiz ve anlamsız görünüyor.

POLİS SERT MÜDAHALEDE BULUNDU

Polis, Porte Maillot ve Bastille Meydanı ile Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan göstericileri dağıtmaya çalıştı. Zaman zaman gerginlik yaşanan gösteride polis, eylemcilere, göz yaşartıcı gaz ve cop kullanarak müdahale etti.

HEMŞİRELER DE PROTESTO ETTİ

Fransa’da hükümetin hazırladığı yeni sağlık planına karşı, hemşireler de hükümetin yeni sağlık planına karşı ülke genelinde seferberlik ilan etmiş, Fransa genelinde 16 sağlık örgütü, hemşireleri birçok yerde iş bırakmaya ve yeni sağlık yasasını protesto etmeye çağırmıştı. Hükümetin çalışma şartlarını görmezden gelerek yeni sağlık planında yeterince hak tanımaması nedeniyle hemşireler de Fransa Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak hükümetin yeni planını protesto etmişti.

Yeni sağlık planının hemşire ve bakıcıların sorunlarını gözardı ettiğini ileri süren göstericiler, hükümetten daha iyi ücret, daha fazla özerklik ve işyerlerinde daha çok hak tanınmasını talep etmişlerdi.

DEPOLARA GİRİŞ ÇIKIŞI KAPATTILAR

Gösteriler sürerken, protestoların başlamasından birkaç gün sonra eylemciler, ülke genelinde yüzlerce cadde ve yolda blokaj eylemi düzenlemiş ve birkaç gün süresince ülke genelinde çok sayıda petrol deposunun giriş ve çıkışını kapatmıştı.

Göstericilerin önceki gün petrol depolarının giriş ve çıkışını kapatması nedeniyle 75'ten fazla benzin istasyonunda akaryakıt bittiği için satış yapılamamıştı.

MACRON'UN İFADELERİ SERTLEŞMEYE BAŞLADI

Gösterilerin ilk haftasında İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, ülke genelinde düzenlenen yaklaşık bin 600 gösteriye yaklaşık 106 bin kişinin katıldığını, 42'si Paris'te olmak üzere 130 kişinin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğünü ve 22 kişinin gözaltına alındığını bildirmiş, gösterilerdeki şiddet olaylarından, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen'i sorumlu tutmuştu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine cesaretlerinden dolayı teşekkür ederken, polislere karşı şiddette bulunanların utanç duymaları gerektiğini, cumhuriyette şiddetin yeri olmadığını belirtmişti.

KADINLAR "HEPİMİZ" DEDİ

Yaklaşık bir yıl önce kadınları cinsel tacizin yaygınlığını ortaya çıkarmaya çağırarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve Fransa'da da yankı bulan 'Ben de' (MeToo) kampanyasının ardından, Eylül ayında Fransa’da doğan ve bu kez harekete geçmeyi belirten feminist 'Hepimiz' hareketinin çağrısı üzerine başkent Paris ve Fransa’nın çeşitli yerlerinde gösteriler düzenlendi. Cinsel şiddet, cinsiyete dayalı şiddet, şiddet uygulayanların cezasız kalması ve polis teşkilatının konuyla ilgili eğitim yetersizliğine dikkat çekmek üzere başkent Paris’in ünlü Opera Meydanı’nda binlerce kadın toplandı.

Valiliğin izniyle düzenlenen gösterilere Paris’te 30 bin Fransa genelinde ise 50 bin kişinin katıldığı açıklandı. Yürüyüşe çok sayıda erkek de katılırken, çarpıcı sloganlar içeren pankartlar taşıyan göstericilerin yürüyüşü Paris’te Republique Meydanı’na sona erdi.

Fransa’da her yıl en az 220 bin kadının cinsel şiddete maruz kaldığı, her gün 250 kadının tecavüze uğradığı ve her 3 günde 1 kadının ise cinsel şiddet sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.

BELÇİKA'YA DA SIÇRAMIŞTI

Fransa’nın başkenti Paris’te yakıt fiyatlarına karşı başlayan protestolar Belçika'ya da sıçramıştı. Belçika'nın Walon bölgesinde düzenlenen protestolarda emniyet güçleri ile göstericiler arasında taşlı, sopalı arbede yaşanmış, Charleroi kentine yakın Couvin'de rahatsızlanan bir kişi için evine ambulans çağrılmış, ancak göstericiler tarafından yolun kapatılması nedeniyle bir itfaiye aracının da eşlik ettiği ambulans olay yerine gecikince rahatsızlanan kişi hayatını kaybetmişti.

TÜRKİYE: ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa'daki akaryakıt zammı protestolarına ilişkin, "Sayıları 700 bini bulan Türk toplumunun yaşadığı Fransa'daki bu gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz. Fransız güvenlik güçlerinin göstericilere sertleşen müdahaleleri ve orantısız güç kullanmaya varan uygulamaları da kaygı vericidir." açıklamasında bulunmuştu.

PUTIN'İN SÖZCÜSÜNÜN KIZI DA KATILMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sokak gösterilerine katıldığını sosyal medya hesabından duyurmuş, Paris'te düzenlenen sokak gösterilerinden fotoğraf paylaşmıştı Sosyal medyada yaptığı açıklamasında Fransa halkının mücadelesini öven Peskova, Paris'in ünlü sokaklarında barikatlar kurulmasını şaşkınlıkla karşıladığını söylemişti.

TÜRK VATANDAŞLARINA SEYAHAT UYARISI VE AVRUPA BİRLİĞİ'NE ELEŞTİRİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa'da yaşayan ve seyahat için gidecek olan vatandaşlara uyarı yapıldığını açıklayarak, "Biz her şeyden önce gösterilerin barışçıl bir şekilde, Vandalizme dönüşmeden yapılmasını tercih ederiz. Gerek ülkemizde gerekse herhangi bir ülkede. Gösteri demokratik bir haktır ve gördüğümüz kadarıyla petrol fiyatlarında artıştan ve diğer bazı sebeplerden dolayı Fransa'da bu gösteriler var. Ama diğer taraftan Fransa'nın da şu anda kullandığı aşırı gücü tasvip etmiyoruz. Özellikle Fransa içişleri bakanının kullandığı tehditkar dilin de olayları tırmandırdığını görüyoruz.

Türkiye'de herhangi bir olay olduğu zaman ders vermeye çalışan ülkelerin, kendi ülkelerinde olduğu zaman agresif ve aşırı bir güç kullanması doğru bir yaklaşım değil. Avrupa Birliği, başka bir ülkede böyle olaylar olduğu zaman verdiği tepki farklı, fakat herhangi üyesi olan bir ülkede bu tür olaylar olduğu zaman daha sessiz. Sadece bu olayları söylemiyorum. Herhangi bir Avrupa değerlerinin aşındırılması ya da bu değerlere aykırı ülkenin politikaları olduğu zaman tepki farklı. Hatta Avrupa Birliği içinde de Macaristan gibi küçük ülkeler olduğu zaman tepki farklı, Fransa gibi ülkeler olduğu zaman tepki farklı. Bunun adına da 'dayanışma' diyorlar. Üyeler arasında dayanışma önemlidir. Özellikle herhangi bir üyesi ya da bölge zor duruma düştüğü zaman dayanışma göstermek doğaldır. Fakat hukukun, insan haklarının ve Avrupa değerlerinin çiğnendiği bir ortamda, adına dayanışma diyerek bunları görmezden gelmek her şeyden önce Avrupa Birliği'nin kendi değerleri ile çelişmektir. Fransa şu anda görüyoruz ki çok aşırı güç kullanıyor. Ölenler var ve sağduyu çağrısında bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza yönelik de uyarımızı yaptık. 700 binden fazla Fransa’da yaşayan vatandaşımız var. Ayrıca Fransa turizm bakımından da popüler bir ülke olduğu için, Fransa'yı ziyaret eden vatandaşlarımıza da olayların olduğu yerlere gitmemeleri ve dikkatli olmaları konusunda gerekli uyarılarımızı yaptık" açıklamasında bulunmuştu.

AVRUPA BİRLİĞİ SESSİZ KALDI

Avrupa Birliği (AB), dünyanın farklı yerlerindeki protestolara ilişkin uyarıda bulunmasına rağmen yüz binlerce kişinin katılımıyla Fransa'da devam eden "akaryakıt zammı" protestolarına karşı sessiz kamış, AVM ve iş yerlerinin yağmalandığı, ülke genelinde çok sayıda petrol deposunun giriş ve çıkışının tutulduğu, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Eyfel Kulesi'nin ziyarete kapatıldığı olaylar dolayısıyla AB'nin "uyarı" veya "itidal çağrısı" yapmaması dikkat çekmişti.

MACRON SAVAŞ SAHNELERİNİ KINADI

Bu sırada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te cumartesi düzenlenen ve akaryakıt zamlarının protesto edildiği gösterideki savaş sahnelerini kınadı.

Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, gösterilere ilişkin, "Avrupa tarihinde yerini bulamayan bir Fransa var." ifadesini kullanan Griveaux, hükümetin herkesi masanın etrafında toplayacağını, Fransızların sorunlarına ve görüşlerine daha duyarlı olacağını söylemişti.

SARI YELEKLİLER 'VATANDAŞ MECLİSİ' KURULMASINI İSTEDİ

Fransa'da "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler sekiz temsilci belirleyerek, devlet ve hükümetin temsilcileriyle ciddi ve gerekli temaslarda bulunmak için resmi heyet kurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan heyet, Emmanuel Macron hükümetine iki teklif sundu. Eylemciler, "Bütün vergilerin düşürülmesi" ve "Ekolojik geçiş, satın alma gücü, güvensizlik" konularını tartışmak için bir "vatandaş meclisi" oluşturulmasını talep etti. Açıklamada, "Tek arzumuz, bu tekliflerin referanduma sunulmasıdır" denildi. Aralarında eylemi başlatan Eric Drouet ve Priscillia Ludosky'nin de bulunduğu sekiz sözcünün lider olmadıkları, yalnızca sözcü oldukları bildirildi.

PROTESTOLAR ÜLKE EKONOMİSİNİ ETKİLEDİ

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ülke genelinde 17 Kasım'da başlayan akaryakıt zamları protestolarının, ekonominin üzerinde ciddi etkisinin olduğunu söyledi.

MÜSLÜMAN KARŞITI VE IRKÇI SALDIRILAR

Gösterilerde eylemciler tarafından İslamofobik ve ırkçı saldırılar da yaşandı. Saint-Quentin kentindeki protestoda göstericilerden bir grubun aracının içinde bulunan kadına önce hakaret ederek sonra da başörtüsünü çıkarmaya zorladığı, durumu fark eden gösterinin organizatörünün, saldırıda bulunan eylemcileri uyardığı belirtilmişti.

Charente Savcılığı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cognac'taki gösteride eylemcilerden bazılarının bir aracın etrafını sararak, kadın sürücüye ırkçı hakaretlerde bulunduğuna dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlattığını duyurmuştu.

9 KİŞİYE HAPİS CEZASI

Fransız basınına göre, protestoların 10'uncu gününde gösterilerde çıkan olaylarda 9 kişiye hapis cezası verildi.

Ülkenin batısındaki Quimper kentinde, 19 ila 27 yaşlarındaki 4 gösterici ceza mahkemesi tarafından 17 Kasım'da düzenlenen protestoda polislere şişe ve taş fırlattıkları gerekçesiyle 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

MACRON'DAN 'HAYDUT' İFADESİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkenin yeni enerji politikalarını açıkladığı bir televizyon programında, petrol vergisinin protesto edilmesinin kendisine geri adım attırmayacağını söyledi ve "Vatandaşların talepleriyle haydutları birbirine karıştırmıyorum" dedi.

"3 AYDA BİR REVİZE"DEN GERİ ADIMA...

Protestoların 10'uncu gününde bu protestoların kabul edilemez şiddet olaylarına neden olduğunu vurgulayan Macron, hedefledikleri reformları gerçekleştireceklerini belirterek şu an yaşanan sorunların 40 yılın birikimi olduğunu söyleyerek, akaryakıt vergilerini petrol fiyatlarına göre 3 ayda bir revize edeceğine işaret eden Macron, ülkede kömürle çalışan tüm santralleri 2022'ye kadar kapatacaklarını duyurmuş, 2035'e kadar 14 nükleer reaktörü de kapatacaklarını belirtmişti.

Ancak geçtiğimiz günlerde 'Sarı Yelekliler' hükümete karşı zafer elde etti. Fransa Başbakanı Edouard Philippe düzenlediği basın toplantısında halkın tepkisini çeken vergi zamlarının altı ay süre ile askıya alındığını duyurdu. Fransa Başbakanı, "Halkın öfkesini duymamak için sağır olmak gerekir. Şiddet durmalı, akaryakıta getirilen de dahil vergi artışını 6 ay erteledim. 6 aylık sürede daha iyi alternatifleri test edeceğiz." dedi.

PROTESTOLAR HOLLANDA'YA SIÇRADI

Hollanda'nın çeşitli kentlerinde "sarı yelekliler" hükümet karşıtı protesto düzenledi. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine, Lahey, Nijmegen, Maastricht, Alkmaar, Leeuwarden ve Groningen kentlerinde sarı yelekliler protestolar düzenlendi.

Polisin parlamento önünü terk etmeyen göstericilere yaptığı uyarıda, belirtilen meydana gitmeyenlerin yeleklerini çıkarak protestoya son vermeleri, aksi takdirde haklarında işlem başlatılacağını söylemesi üzerine polis zoruyla meydana gitmeyeceklerini ifade eden göstericiler, yeleklerini çıkararak protestoya son vermişti.

G20 ZİRVESİ'NDEN 'CEZA' MESAJI

Macron, Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Paris'te bugün yaşananların hiçbir haklı açıklaması olamayacağını vurgulayarak "Paris'teki olayların sorumluları yaptıklarından dolayı cezalandırılacaktır. Hiçbir zaman şiddeti kabul etmeyeceğim ancak meşru talepleri müzakere etmeye hazırım." diye konuşmuş, şiddete başvuran göstericilerin amacının "kaos yaymak" olduğuna işaret eden Macron, ülkesine döner dönmez bakanlarla toplantı yapacağını söylemişti.

SANAT ESERLERİNİ PARÇALADILAR

Fransa'nın başkenti Paris’te Sarı Yeleklilerin düzenlediği eylemlerin tahribatın görüntüsü de yayınlanmış, Champs-Elysees (Şanzelize) Caddesinin başında bulunan Zafer Takın tahrip edilip yağmalandığı görülmüştü.

Otel rezervasyonlarının yüzde 50'sinin iptal edildiği, araçların ve binaların ateşe verilirken, Paris’in sembolü Zafer Takının eylemciler tarafından yağmalanma görüntüleri ortaya çıkmış, Zafer Takının üstüne çıkan göstericilerin grafitlerle anıtı boyadığı, tarihi eserleri kırdığı ve anıtta bulunan hediyelik eşya dükkanını yağmaladığı gözlenmişti.

POLİSTEN TÜFEK ÇALINDI

Paris Savcısı Remi Heitz, başkentte akaryakıt vergilerinin düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için düzenlenen gösteride, eylemciler tarafından polisten tüfek çalındığını açıkladı. Heitz, "sarı yelekliler" tarafından polisten "HK G36" modelinde tüfeğin çalındığını belirtti.

POLİSLER GÖSTERİCİYİ DARP EDERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Fransa’da başlayan sarı yelekliler eyleminde kaydedilen ve polis şiddetini gözler önüne seren bir görüntü büyük tepki çekti.

Paris’te kaydedildiği belirtilen videoda, bir göstericinin polislerden kaçmaya çalıştığı ancak iki polis tarafından yakalandığı görülüyor. Görüntünün devamında üçüncü polisin de gelmesi ile gösterici yere yatırılıyor ve şiddet başlıyor. Yerdeki göstericiyi fark eden diğer polisler de gelerek yerde yatan adamı tekmelemeye başlıyor. 7 farklı polis tarafından jop, tekme ve yumruklarla darp edilen göstericinin akıbeti hakkında bilgi verilmedi. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından kameraya kaydedildi.

AMBULANS ÇALIŞANLARI DA KATILDI

Fransa'da "sarı yelekliler"den sonra ambulans çalışanları da sokağa döküldü. Başkent Paris'teki Ulusal Meclis yakınında toplanan ambulans çalışanları "çalışma şartlarının iyileştirilmesi" talebinde bulundu. Gösterilerin yapıldığı bölgede trafiğin durmasına neden olan protestocular lastikleri ateşe verdi. "Devlet beni öldürdü" yazılı bir pankartın taşındığı gösteride, "Macron istifa" sloganları atıldı.

400 MİLYON EURO ZARAR

"Sarı yelekliler"in protestolarınının ülke ekonomisindeki etkisinin "şiddetli" olduğuna işaret eden Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ülkedeki çeşitli sektörlerin bu durumdan zarar gördüğünü dile getirdi.

Le Maire, protestolar nedeniyle nakliye ve lojistik şirketlerinin zararının yaklaşık 400 milyon euro olduğuna dikkati çekerek, otel rezervasyonlarında yüzde 15 ile 20 arasında düşüş yaşandığını kaydetti.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, 1 Aralık Cumartesi, Paris'in sembollerinden Champs-Elysees Caddesi ve çevresinde düzenlenen gösteriler, çevrede 3 ila 4 milyon euroluk hasara neden oldu.

LİSELİLER DE PROTESTO ETTİ

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıta getirdiği ek zamları protesto eden Sarı Yelekliler’e öğrenciler de katıldı. Binlerce lise öğrencisi, eğitim reformlarını protesto etti. Çöp kutularını ateşe verip "Macron istifa" sloganları atan öğrencilere polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Gösterilere katılan bir lise öğrencisi, "Lise ve üniversite reformuna karşıyız. Biz de Sarı Yelekliler hareketine katılıyoruz, çünkü geleceğimizden endişeleniyoruz" derken, bir diğer öğrenci de, "Bizim de bir veya iki yıl içinde benzin almamız gerekecek. Eğitim alıyoruz ama sonunda hiçbir şey elde etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Fransa Milli Eğitim Bakanlığı, eylemler nedeniyle yüzlerce lisede eğitime ara verildiğini açıkladı.

Bordeaux kentindeki Stalingrad Meydanı'nda düzenlenen gösteride 6 öğrenci, araçlara zarar verdiği ve polislere bazı maddeler attığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Toulouse'de eylemde ise 11'i 18 yaşından küçük olmak üzere 13 öğrenci çevreye zarar verdikleri ve polise saldırıda bulundukları için gözaltına alındı. Henin-Beaumont'ta yapılan eylemde de öğrencilerle polis arasında gergin anlar yaşandı. Öğrenciler, bir lisenin önünde çok sayıda çöp bidonunu ateşe verdi. Gösteride çıkan olaylarda 13 öğrenci gözaltına alındı.

TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜ: ÖĞRENCİLER DİZLERİ ÜSTÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Fransa'nın Mantes-la-Jolie kentinde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek için düzenlenen gösteride çıkan olaylar nedeniyle polisin öğrencileri diz üstü ve elleri bağlı şekilde tuttuğuna dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yvelines Valiliğinden yapılan açıklamada, Mantes-la-Jolie'deki gösteride yaklaşık 70 polisin 146 lise öğrencisini diz üstü ve elleri bağlı şekilde tuttuğuna yönelik görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Fransız yetkili, basına yaptığı açıklamada, polisin tepkisinin orantılı olduğunu savunarak, bu görüntülerin çekilmesinin doğru olmadığını kaydetti.

Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, France Inter radyosunda konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu görüntüleri izlediğinde şok yaşadığını vurgulayarak, bu görüntünün içinde bulundukları olağanüstü şartlar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Senatör Esther Benbassa da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, söz konusu görüntüye, "İnsan hakları ülkesi Fransa'da polis 18 yaşından küçük öğrencilere nasıl davranıyor? Nerede yaşıyoruz? Hangi rejimde?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

BİR TÜRK ELİNİ KAYBETTİ

Fransa’nın Joué-ls-Tours şehrinde yaşayan 3 çocuk babası 50 yaşındaki Ayhan isimli bir Türk, iş arkadaşlarıyla birlikte akaryakıt zamlarını protesto etmek için geçtiğimiz cumartesi günü Sarı Yelekliler’in eylemine katıldı. Türk vatandaşı, eylem alanında bulunan çocukları korumak için atılan bir el bombasını eline aldı. O anlarda patlayan el bombası sağ elini kaybetmesine ve bacağının yanmasına neden oldu. Avukatı Abed Bendjador "Gösteri sırasında, bir el bombası onun yanına düştü, etrafta çocuklar olduğu için onu refleks olarak el bombasını eline aldı" ifadelerini kullandı.

Ağır yaralı bir şekilde Tours hastanesine kaldırılan Ayhan hemen ameliyata alındı. Bendjador "Sağ elini kaybetti, sağ bacağı da yanmıştı. Zorlukla iyileşiyor, ama iş arkadaşlarının desteğinden çok etkilendi" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET GERİ ADIM ATTI

4 Aralık günü, Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 6 aylığına askıya alındığını bildirdi.

Philippe, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketi milletvekillerine yaptığı konuşmada, Fransızların yaşadığı zorlukları ve onların öfkesini anladığını ifade etti.

Protestolarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunu, bu nedenle şiddetin sona ermesi gerektiğini söyleyen Philippe, akaryakıt zamlarının yanı sıra elektrik ve gaz zamlarının da 6 aylığına askıya alındığını belirtti.

Philippe Cumartesi günü Paris'te şiddet uygulayan eylemcileri vurgulayarak "Hükümet Cumartesi günü, ulusal anıtlara, kamu binalarına, iş yerlerine ve polise karşı meydana gelen şiddeti kabul etmiyor. Bu yerlere zarar verenler, Fransızların mülküne de zarar verdi. Hasarı onarmak ve telafi etmek için halkın ödediği vergileri kullanacağız. Bu eylemlerin failleri aranıyor ve cezalandırılacaktır. Hareketin başlangıcından beri 4 vatandaşımız öldü. Yüz polis ve yüzlerce vatandaş yaralandı. Tehditler ve hakaretler havada uçtu. Bu olaylar bize yakışmıyor" dedi.

SARI YELEKLİLER, HÜKÜMETİN AÇIKLAMALARINDAN MEMNUN KALMADI

Sarı yeleklilerin sözcülerinden Benjamin Cauchy, Philippe'in duyurduğu önlemlerin tatmin edici olmadığını belirtti. "Fransızlar aptal değil ve ekmek kırıntısı değil ekmeğin kendisini istiyor." ifadelerini kullanan Cauchy, halkın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan mali ve siyasi politikalarını değiştirmesini talep ettiğini söyledi. Cauchy, "Bunu yapamıyorsa Fransızları tekrar sandığa götürsün." dedi.

Cauchy, bugün için Paris'te planladıkları eylemi, iptal edilmesi yönündeki çağrılara rağmen düzenleyeceklerini kaydetti.

PARİS BELEDİYE BAŞKANI DESTEK VERDİ

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto eden sarı yeleklilerin eylem yapma hakkı olduğunu söyledi. Hidalgo, basına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in iptal edilmesi çağrısına rağmen sarı yeleklilerin cumartesi Paris'te yapmayı planladıkları eyleme destek verdi.

Gösterilerdeki şiddet olaylarını kınayan ancak bu nedenle gösterilerin yasaklanmamasını isteyen Hidalgo, "Paris tüm Fransızlara ait. Hükümete tepkilerini göstermek için kentte eylem düzenlemek onların hakkı. İçişleri Bakanı buna göre güvenlik önlemleri almalı." dedi.

YARDIM İSTEYEN MACRON'A "SARAYINDA SAKLANMA" YANITI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekler’in eylemlerini durdurması için tüm parti liderlerinden çağrı yapmaları talebinde bulundu. Muhalefet lideri Marine Le Pen ise, Cumhurbaşkanın halkla konuşması gerektiğini söyleyerek, "Elysee Sarayında saklanmamasını" tavsiye etti. Le Pen yaptığı basın toplantısında "Elysee Sarayında saklanmasın, diğer parti liderlerinden kendi görevini yapmasını beklemesin, gelsin Sarı Yeleklilerle konuşsun, ancak Cumhurbaşkanı konuşursa gerginlik azalır" diye konuştu.

AKARYAKIT ZAMLARI 2019 YILI İÇİN İPTAL EDİLDİ

Fransa'da "sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklandı. Fransız basının Elysee kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, daha önce 6 aylığına askıya alınan akaryakıt zamları gelecek yıl için iptal edildi.

SOL PARTİLER GENSORU ÖNERGESİ SUNACAK

Fransa'daki sol partiler, sarı yeleklilerin akaryakıt zamlarının düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi amacıyla düzenledikleri protestolar hakkında pazartesi günü Ulusal Meclis'e gensoru önergesi sunacaklarını açıkladı.

Fransız hükümetini protestolarla ilgili süreci iyi yönetememekle suçlayan Sosyalist Parti (PS), aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketi (LFI) ve Fransa Komünist Partisi (PCF), bu gösteriler hakkında pazartesi Ulusal Meclis'e gensoru önergesi sunacaklarını belirtti. Söz konusu gensoru önergesinin Ulusal Meclis'te görüşülebilmesi için 58 milletvekilinin imzası gerekiyor.

BELÇİKA DA GERİ ADIM ATTIRDI

Fransa'nın ardından Belçika'da da sarı yeleklilerin protestoları akaryakıt zamlarını engelledi.

Belçika Başbakanı Charles Michel, bakanlar kurulu toplantısında akaryakıt fiyatlarına uygulanacak vergi endekslemesinin 2019 yılı için durdurulmasını teklif etti. Kabul edilen teklif doğrultusunda Belçika'da 2019 yılında benzin ve motorinden alınan vergilerde artış yapılmayacak.

MACRON'A DESTEK 1 AYDA GERİLEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a olan halk desteği, son bir ayda 3 puan azalarak yüzde 18'e düştü.

28-29 Kasım'da bin 6 kişinin katılımıyla yapılan anket, bir önceki ay yüzde 21 düzeyinde olan Macron'a halk desteğinin gösteriler sırasında 3 puan düşerek yüzde 18 ile "en düşük halk desteği" seviyesine gerilediğini gösterdi. Macron son 2 ayda 7 puan kaybetti.

Macron'un yanı sıra Başbakan Edouard Philippe de halk desteği konusunda puan kaybına uğradı. Philippe'e olan destek de son bir ayda 6 puan düşüşle yüzde 21'e geriledi.

89 BİN POLİS GÖREV YAPACAK

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "sarı yeleklilerin" ülke genelinde bugün düzenleyecekleri gösterilerde 89 bin polisin görev yapacağını ve sadece Paris'i 8 bin polisin yanı sıra bir düzine zırhlı aracın koruyacağını açıklarken, muhtemel şiddet eylemleri nedeniyle başkentte kepenklerin açılmayacağı belirtildi.

Sadece Paris'te 8 bin polisin görevlendirileceğini duyuran Philippe, ayrıca başkente bir düzine zırhlı aracın da konuşlandırılacağını söyledi.

İstifa çağrılarını reddeden Philippe, "Protesto için değil yok etmek için gelen insanlarla karşı karşıyayız." dedi.

Paris'e zırhlı araçların konuşlandırılması, 2005 olayları sonrası bir ilk olacak.

BUGÜN HAYAT DURACAK

Fransız polisi, başkent Paris'te bugün yapılacak gösteri nedeniyle Champs-Elysees'deki mağazalar ve restoranların kapalı tutulmasını istedi. Polis, Champs-Elysees'deki mağazalar ve restoranlara bir not göndererek "sarı yeleklilerin" cumartesi yapacağı gösteri sırasında olası şiddet olayları konusunda uyarıda bulundu. Notta, bu işyerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, dışarıda sandalye ve masa bırakmamaları istendi.

Müzeler ve opera binaları da kendi tedbirlerini aldı. Champs-Elysees yakınlarındaki müzelerden yapılan açıklamalarda, bugün kapıların kapalı tutulacağı belirtildi. Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programların da iptal edildiği duyuruldu.

Paris'in sembollerinde Eyfel Kulesi yönetiminden yapılan açıklamada da gösteriler nedeniyle kulenin ziyarete kapalı olacağı, önceden alınan biletlerin ücretinin iade edileceği belirtildi. Geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı'nın da kapalı kalmaya devam edeceği duyuruldu.

Benzer bir şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programların da iptal edildiği açıklandı.

Fransa 1. Futbol Liginde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında yarın başkentte oynanması planlanan karşılaşmanın da ertelendiği belirtildi.

METRO HATLARI DURDURULACAK

Paris'te yarın yapılacak eylemler nedeniyle çok sayıda metro hattı da ulaşıma kapalı olacak. Bununla beraber gösterinin yapılacağı Champ-Elysees Caddesi'nin çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapatılacak.

Paris Belediyesi ise Cumartesi günü bir kriz masası kuracağını ve belediye binalarının tedbir amacıyla kapalı olacağını duyurdu. Bunun yanı sıra başkent Paris’in bazı semtlerine kurulması öngörülen 9 halk pazarı iptal edildi. Belediyenin kendisine ait 158 bisiklet istasyonunda kapalı tutacağı da kaydedildi.

Emniyet güçleri, "Şanzelize Bulvarı"nın yanı sıra protestoların diğer bir adresi olarak gösterilen Elysee Sarayı yakınında da güvenlik önlemi almaya başladı. Polisin, saraya çıkan yollardan geçmek isteyenlerin çantalarını kontrol etmesi dikkat çekti.

YANICI MADDELERİN SATIŞINA YASAK

Fransa’da çok sayıda valilik, akaryakıt ve diğer yanıcı maddelerin satışını yasaklarken, Montauban kentinde 28 molotof kokteylinin yanı sıra 3 ev yapımı patlayıcının ele geçirildiği açıklandı.

MİLLETVEKİLİNE KURŞUN GÖNDERİLDİ

Bu arada, Le Figaro gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinden milletvekili Benoit Potterie'e, yarın sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri öncesi, içinde bir merminin ve bir notun olduğu bir mektup gönderildi.

Haberde, notta "Bir sonraki kez bu mermi iki gözünün arasına isabet edecek." ifadelerin yer aldığı belirtildi. Potterie'nin bu olayın ardından suç duyurusunda bulunduğu bilgisi verildi.

GÖSTERİLERDE 500 GÖZALTI

Fransa'nın başkenti Paris'te "sarı yelekliler"in düzenleyeceği gösterilerden önce 500 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa Başbakanı Philippe, şu ana kadar gösterilerde 481 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu, ancak sayı giderek artıyor.

Philippe, "sarı yeleklilerin" başkent Paris'teki gösterisinde şu ana kadar 481 kişinin gözaltına alındığını, 211 kişinin ise tutuklandığını duyurmuştu.

Eylemciler, Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'ne gelmeye başladı. Polis, göstericilerin üst aramasını yaptıktan sonra caddeye girmesine izin veriyor.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİYOR

Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde polis "sarı yeleklilere" biber gazıyla müdahale etmeye başladı.

Akaryakıt zamları ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto eden "sarı yelekliler", sabahın erken saatlerinde Champs-Elysees Caddesi'ne gelmeye başladı.

Polis, göstericilerin üst aramasını yaptıktan sonra caddeye girmesine izin verirken, polis ile eylemciler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Polis, "sarı yeleklilere" biber gazıyla müdahale etmeye başladı.

Gösteriler başlamadan önce polis 32 kişiyi gözaltına almıştı. Aramalarda, göstericilerin üstünde çekiç ve taş bulunmuştu.

Göstericilerden "Macron istifa" sloganları yükseliyor.

BELÇİKA'DA DA GÖSTERİLER BAŞLADI

Belçika'da "sarı yelekliler", Fransa'ya giden otoyolu kapatırken, polis başkent Brüksel'de yaklaşık 100 kişiyi gözaltına aldı.

Ülkedeki ekonomik koşulları ve akaryakıt zamlarını protesto eden "sarı yelekliler", Belçika-Fransa arasındaki E-40 otoyoluna set çekerek trafiğe kapattı.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan başkent Brüksel'de ise "sarı yeleklilerin" gösterileri başlamadan önce polis 100 kişiyi gözaltına aldı.

Brüksel polisi sözcüsü Ilse Van de Keere, Brüksel merkez tren istasyonu ve AB kurumlarının bulunduğu Schuman bölgesinde 50'ye yakın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Brüksel polisi, şehir merkezi, AB Komisyonu ve AB Konseyi'nin bulunduğu Schuman bölgesinde yoğun güvenlik önlemi alırken, binaların yakınlarında bulunan sokakların girişlerini dikenli tellerle çevirdi.

HOLLANDA DA HAZIRLANIYOR

Fransa’nın başkenti Paris’te başlayan ve hala şiddetlenerek devam eden Sarı Yelekliler hareketi bugün Hollanda’ya da sıçradı. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da 11 ayrı noktada toplanan Sarı Yelekli protestocuların eylem yapmaya hazırlandığı kaydedildi.