Beşiktaş'ın devrede olduğu Tayyip Talha Sanuç'un transferi için Fenerbahçe de devreye girdi. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile görüşürken oyuncunun şartlarını sordu. Beşiktaş futbolcu için 1.4 milyon Euro önerirken ödeme planı noktasında transfer tıkanmıştı.

Karabükspor altyapısından yetişen futbolcu 2018 yılında 245 bin euro bedelle Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Futbolcu bu sezon 3 maçta 195 dakika oynadı ve 1 de gol attı.