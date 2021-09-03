Galatasaray'ın UEFA kadrosunda 4 isim yok!

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Futbol A Takımı, 2021-2022 Sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynayacağı müsabakalar öncesi 25 (4+4+17) oyuncudan oluşan A Listesi’ni UEFA’ya bildirdi.

UEFA’nın kadro kuralları gereği; altyapı eğitimini Türkiye’de alan oyuncular için belirlenen kontenjan Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz’dan yana kullanıldı.

Altyapı eğitimini Galatasaray’da alan ve 15-21 yaş arasında en az üç yıl kulübümüz bünyesinde bulunan oyuncu kontenjanı için ise İsmail Çipe, Berk Balaban, Atalay Babacan ve Arda Turan’ın isimleri UEFA’ya bildirildi.

Süper Lig’de yabancı kontenjanında olan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Patrick van Aanholt, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Olimpiu Moruţan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne ve Sacha Boey’in yanı sıra altyapı eğitimlerini Türkiye dışında alan Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu da UEFA’nın belirlediği “serbest oyuncu” statüsü ile A Listesi’nde kendilerine yer buldu.

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi A Listesi’nde bulunan oyuncularının isim listesi şu şekilde:

1. Fernando Muslera

2. DeAndre Yedlin

4. Taylan Antalyalı

5. Alpaslan Öztürk

6. Patrick van Aanholt

7. Kerem Aktürkoğlu

8. Ryan Babel

11. Mostafa Mohamed

13. İsmail Çipe

19. Ömer Bayram

21. Olimpiu Moruţan

22. Berkan Kutlu

25. Victor Nelsson

27. Christian Luyindama

30. Atalay Babacan

33. Alexandru Cicâldău

45. Marcão Teixeira

53. Barış Alper Yılmaz

54. Emre Kılınç

66. Arda Turan

67. Halil Dervişoğlu

89. Sofiane Feghouli

90. Mbaye Diagne

93. Sacha Boey

98. Berk Balaban"