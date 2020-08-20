Antalya'nın Serik ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı. Zanlının yakalandığını öğrenen ilçe sakinleri polis merkezi önünde toplandı. Öfkeli kalabalığı polis güçlükle sakinleştirdi.
Olay, iki gün önce saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde Çağın ailesinin evinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bir otelde çalışan Metin Ç. (39) ile eşi Dudu Ç. (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öfkelenen Metin Ç., eline aldığı bıçakla eşini boynundan, karnından ve kollarından bıçakladı. Metin Ç. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Dudu Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
KATİLİN BABASI CENAZEYE KATILDI
Genç kadın için Yazır Mahalle Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Dudu Ç.'nin babası Durmuş Kara, ağabeyi İsa Kara, çocukları, akrabaları ve yakınları katıldı. Cenazede Metin Ç.'nin babası Hüseyin Ç. de yer aldı. Duaların ve cenaze namazının ardından tabutu taşımak için en ön sırada yer alan ağabey İsa Kara, gözyaşları içerisinde kardeşinin cenazesini mezarlığa götürdü. 'Anne' diyerek gözyaşlarına boğulan Dudu Ç'nin kızı ise yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. 7 çocuk annesi Dudu Ç'nin, dualar eşliğine toprağa verildi. Metin Ç.'nin cinayetten hemen sonra babasını arayarak, "Seni seviyorum baba" dediği öğrenildi.
KIZLARININ DÜĞÜNÜNDEKİ SON DANS
Öte yandan çiftin kızlarının düğününde dans ettiği görüntüler de ortaya çıkmıştı. Şüpheli Metin Ç.'nin eşi Dudu Ç. ile kızlarının düğününde yaptığı son dans kameralar tarafından kaydedildi. Açık hava düğününde önce oyun havaları eşliğinde eğlenen Dudu Ç.'nin ardından kocası ile dans ettiği görüntüler, Dudu Ç.'nin son görüntüleri oldu. Metin Ç.'nin eşinin şikayetiyle 4 ay uzaklaştırma aldığı ve kısa süre önce bu cezanın bittiği öğrenildi.
YAKALANINCA POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE TOPLANDILAR
Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan katil zanlısı koca için geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler, zanlı Metin Ç.'yi Azmi Akman Caddesi üzerinde yakaladı. Polis merkezine götürülen Metin Ç.'nin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Zanlının yakalandığını öğrenen halk ise, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Zanlının kendilerine verilmesini isteyen kalabalığı polis güçlükle sakinleştirdi.
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