Erdoğan'dan Özbekistan ziyareti öncesi açıklamalar

HABERTURK.COM

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Tahıl sevkiyatı anlaşması uzar mı?

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu bir lider siyasetidir. Bunun gereğini de Sayın Putin ile gerçekleştirdik. Özgüven olmasa bunu gerçekleştiremeyiz. Birbirimize olan saygı bu adımları atmamıza bizi teşvik ediyor. Şu an itibariyle böyle yürüdü. Aramızdaki gerek nükleer enerji alanındaki dayanışma belki de Sinop'ta nükleer bir adım, savunma sanayide attığımız adımlar birbirimizse saygıyı da teşvik ediyor. Başarılı bir şekilde gerçekleştirdik, takipçisiyiz.

Ermenistan-Azerbaycan

Ermenistan ile en son Prag'da görüşmeler yaptık, kendilerine de çok net şunu söyledik "Eğer Azerbaycan ile ilişkileri olumlu iletirseniz ilişkilerimiz iyi anlamda yürüyecektir. Gerek kapsamlı gerek heyetlerarası görüşmelerde kendilerine ilettik. Bizler düşman üretmeye değil, dost kazanmaya gayret ediyoruz. Azerbaycanla adımları bizim adımlarımızı olumlu etkiler. Henüz bu aşamaya gelindi mi? Gelindi diyemem. Zira diaspora, gerek Fransa gerek ABD'de aleyhte çalışıyor. Aleyhte çalışmalar bu süreci olumsuz etkiliyor. Bu çalışmaları olumluya çevirecek olan kimdir? Ermenistan'dır. Bu konuda Ermenistan çalışmalar yaparsa bizim için de olumlu olacaktır.

Arabuluculuk Çalışmaları

Bizim arabuluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tarih vermek ise akıl karı değil. Ancak Herson ile ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu bir karardır, önemli bir karardır. Rusya'dan bir katılım olacak mı bilmiyorum. Olursa orada görüşme imkanımız olacak. Aksi takdirde Rusya ile telefon diplomasimizi sürdüreceğiz. Temennimiz o ki arabuluculukta başarılı olalım.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.