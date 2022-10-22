Kadınlar boksunda gururlarımızdan biri olan Buse Naz Çakıroğlu, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Milli sporcu, ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak adını tarihe yazdırdı.

50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda bugün milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu ringe çıktı.