BM Genel Sekreteri Guterres, Lavrov ile görüştü

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşecek.

Guterres, Moskova ziyaretinin ardından da 28 Nisan'da Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir araya gelecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna ziyaretleri öncesinde Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınmıştı.