22 yaşındaki genç kaleci, Portekiz ekibiyle 4 yıllık anlaşma sağladı. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacak Özer´in yeni takımı Portekiz liginde 3 maç sonunda 9 puanla 4´üncü sırada yer alıyor.

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