Barış Pınarı bölgesinde, terör örgütü YPG/PKK'ya ait bomba yüklü araç vurularak durduruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, komandolar, sivilleri hedef aldığı öğrenilen bomba yüklü aracı imha etti.

Açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde masum sivillerin olduğu bölgede patlatılmak istenen PKK/YPG terör örgütüne ait kamyoneti vurarak durdurdu. Bomba yüklü olduğu anlaşılan kamyonetin boş arazide infilak etmesiyle büyük bir facia önlenmiş oldu" denildi.