Olay, Bağcılar, Mahmutbey Taşocağı Caddesi Edip İplik Köprülü Kavşağı alt geçidinde 08.30 sıralarında meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CVJ 04 plakalı kamyon, yapımı devam eden İkitelli- Ataköy Metro hattının İkitelli Caddesindeki metro inşaat alanından çamur yükledi.

Çamur yüklü hafriyat kamyonu seyir halindeyken kasasının kapağı açıldı. Yaklaşık 200 metre çamur dökerek ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsü, çamurun döküldüğünü fark ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekiplerinin çalışması sırasında zabıta ekipleri, trafiği bir süre tek şeritten sağladı. Ekipler, kepçe yardımıyla yola dökülen çamuru kaldırdı. Çalışmalar sırasında yoğun trafik oluştu. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından trafik normale döndü.