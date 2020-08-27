İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre karısına kızan bir kişi aracını yaktı. İtfaiyenin söndürdüğü hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Akılalmaz olay, dün akşam 20.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sapin, hafif ticari aracıyla seyir halinde olduğu sırada iddiaya göre, karısını arayarak, "Ben arabayı yakıyorum. Sen rahat et" dedi. Aracını durduran Mehmet Sapin, koltukları ateşe verdi. Bir anda alev topuna dönen araç, yanar halde yaklaşık 15 metre geri gittikten sonra duvara çarparak durabildi.
MAHALLE SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Alevleri gören mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. Olan biteni meraklı gözlerle izleyen vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Polis, vatandaşları dağıtmak için uzun süre uğraştı. Gözaltına alınan sürücü Mehmet Sapin, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
'SÜRÜCÜ ARACI KENDİ YAKTI'
Olay anını anlatan bir mahalle sakini, "Çocuklarımla birlikte balkonda oturuyordum. Bir baktım araba yanaştı, sürücü indi. Arka koltuktan ateşi yakınca alevler yükseldi. Sürücü aracı kendi yaktı. Araba, yana yana, geri geri gitti. Duvara çarptı, öyle durabildi" dedi.
'NE OLDUĞUNU BENDE BİLMİYORUM'
Araç sürücüsü Mehmet Sapin ise, aracı kendisinin yakmadığını söyledi. Görgü tanıklarının iddialarını reddeden Sapin, "Ben bilmiyorum. Baktım araç yanıyor. Ne olduğunu ben de bilmiyorum" diye konuştu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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